ФК "Краснодар может остаться без польского полузащитника

7 июн. 20:42

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк не смог однозначно ответить на вопрос о том, продолжит ли он карьеру в "Краснодаре".

"Не знаю, как получится, я должен вернуться в Россию и начать там подготовку к новому сезону. Вокруг этого столько вопросов, что я действительно не знаю сейчас, как все обернется. Я знаю об интересе других клубов. Но сначала должны договориться две стороны - я и «Краснодар", - сказал он, отвечая на вопрос Sport.pl.

Ранее сообщалось, что Крыховяк воспользовался правом Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил действие контракта с российским клубом до лета. В это время он выступает за греческий АЕКа.