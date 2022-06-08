В Ессентуках вырастет парк аттракционов с колесом обозрения

8 июн. 1:25

Уже до конца лета текущего 2022 года в ставропольских Ессентуках построят самое большое на Северном Кавказе колесо обозрения – его высота составит 65 м, - сообщил глава курорта Александр Некристов.

"Сегодня вместе с Сергеем Буториным - экспертом по развитию территорий, руководителем проекта "Парки России" - представили нашим общественникам проект будущего парка аттракционов. …Проект был "разморожен" в конце прошлого года, сейчас идут работы по установке главного аттракциона - 65-метрового колеса обозрения. Он должен стать одним из главных подарков ко Дню города", - написал Некристов в Telegram-канале, передает ТАСС.

В скором времени будут построены и остальные аттракционы, фуд-корт, беседки для отдыха, концертные площадки - их установка не будет мешать круглогодичной работе колеса: кабины закрытые, летом будет работать кондиционер, зимой - обогрев.

Парк аттракционов станет еще одной событийной площадкой в нашем городе", - добавил глава курорта.

Колесо обозрения в Ессентуках послужит якорным аттракционом, вокруг которого будут создаваться другие. Также в парке планируется размещение детской железной дороги, праздничной карусели, автодрома, веревочного парка и зоны отдыха. Все карусели будут бесшумными.