ВПП старого аэропорта Ростова станет бульваром нового микрорайона

8 июн. 0:05

В донской столице на месте бывшего аэропорта будет создан новый градоформирующий центр, - сообщили в правительстве региона.

Проект застройки освобождающейся территории площадью почти в 368 га разработало "Архитектурное бюро Асадова", а освоение этой территории включено в федеральную правительственную программу. Предполагается, что центральной осью новой территории будет бывшая взлетная полоса, на которой появится бульвар с деревьями. Еще на 15 гектарах сформируют парк, а в северной части бывшего аэропорта появится конгрессный комплекс, - передает "АиФ-Ростов".

К 2036 году на месте бывшего аэропорта будет жить порядка 56 тыс человек. Основная часть зданий будет не выше 10 этажей, однако будут

и высотки. Будет учитываться опыт столичных и донских застройщиков.

Также на месте бывшего аэропорта построят школы и детские сады, поликлиники и станции скорой помощи. Сюда же проведут линию скоростного трамвая и сделают велодорожки, - заверили в правительстве.