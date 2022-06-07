Новые рейсы "Ласточек" запустят в Сочи

7 июн. 20:15

В Сочи с 10 июня запустят 15 новых рейсов "Ласточек", сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Уточняется, что поезда будут курсировать между станциями "Аэропорт Сочи" и "Имеретинский курорт", "Сочи" и "Дагомыс".

"Пригородные поезда будут совершать 70 рейсов в сутки. В 2022 году этот показатель на 30% превысил данные прошлого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в Сочи впервые у пригородного поезда конечной станцией станет Дагомыс. Состав будет отправляться из аэропорта в 14:46. В Дагомыс он прибудет в 16:04. Обратно "Ласточка" отправится в 16:26, время пребывания на станцию "Аэропорт Сочи" – 17:33.