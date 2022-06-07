В РФС рассказали, как пытались спасти "Анжи"

7 июн. 19:57

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация пыталась спасти махачкалинский "Анжи".

"У "Анжи" длящееся дело, у клуба есть огромные просроченные задолженности перед футболистами. В прошлом году им уже было отказано в выдаче лицензии, там долги очень большие - десятки миллионов рублей. Клуб нашел партнеров, которые предоставили финансовые гарантии, но они выполнены по итогам прошлого сезона не были", - цитирует его Чемпионат.com.

Митрофанов акцентировал внимание на том, что комиссия и апелляционный комитет даже в прошлом году шли очень сильно навстречу, хотя формально никаких причин и возможностей выдать им лицензию не было. Замгенсека РФС отметил, что гендиректор "Анжи" проделал огромную работу и пытался спасти клуб, но, к сожалению, наличие такого количества долгов и отсутствие источников погашения обязательств не предоставили возможности РФС одобрить лицензию.

Напомним, 4 июня махачкалинский "Анжи" потерял статус профессионального футбольного клуба. "В пятницу, 3 июня, апелляционный комитет Российского футбольного союза не допустил клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон Олимп-Первенства России ФНЛ II", - сообщили в пресс-службе махачкалинской команды.

Клуб, не имеющий лицензии, автоматически теряет профессиональный статус, указали в "Анжи".