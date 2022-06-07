В США ожидают значительного падения нефтедобычи в России

7 июн. 19:55

Добыча нефти в России упадет с 11,3 млн баррелей в сутки в первом квартале 2022 года до 9,3 млн баррелей в четвертом квартале 2023 года. Об этом говорится в июньском докладе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В ведомстве уточнили, что их прогноз учитывает недавно объявленный Евросоюзом запрет на импорт российской нефти, перевозимой по морю.

Напомним, ранее ЕС принял шестой пакет санкций против России, в который входит поэтапный отказ от импорта российской нефти, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов - в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти. К концу 2022 года страны ЕС планируют отказаться почти от 90% импорта российской нефти.