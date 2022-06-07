В Ставропольском крае существенно сократили ковидный коечный фонд

7 июн. 19:43

В больницах Ставропольского края на фоне резкого снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 сократили коечный фонд до 250. Об этом сообщил глава краевого Минздрава Владимир Колесников.

"В пик заболеваемости нам пришлось развернуть 5 тыс. 170 коек. Сейчас таких коек у нас осталось 250", - цитирует министра "Интерфакс-Юг".

Он подчеркнул, что на Ставрополье будут сохранены койки для беременных и для детей.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом рассказали, что в медучреждениях края инфекционные койки, задействованные для лечения пневмонии и COVID-19, свободны на 7% и на 15% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами ИВЛ.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 531 млн, из них более 6,2 млн человек скончались. В России выявлены 18 358 459 случаев заражения. В Ставропольском крае регионе заразились 198,3 тыс человек, из них выздоровели 188,3 тыс, умерли более 7 тыс. человек.