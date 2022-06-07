Стали известны адреса первых перезапущенных ресторанов McDonalds's

7 июн. 18:58

Пресс-служба McDonalds's назвала адреса первых 15 ресторанов, которые 12 июня откроются в Москве и Московской области после перезапуска сети под новым брендом.

По данным РБК, в Москве заработают рестораны на Арбате, Красной Пресне, Большой Бронной, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде, на Ленинградском и Каширском шоссе. Рестораны также откроются на Можайском шоссе в Одинцове, Ленинградском шоссе в Химках и Носовихинском шоссе в Реутове.

Напомним, в середине мая McDonald's сообщил, что окончательно уходит из России и продает все свои торговые точки после 30 лет работы. Новым владельцем сети ресторанов в России стал предприниматель Александр Говор.