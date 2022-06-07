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Лавров начал визит в Анкару

Лавров начал визит в Анкару

Глава МИД России Сергей Лавров начал официальный визит в Анкару. В среду российский министр проведет переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что стороны планируют обсудить ситуацию вокруг Украины, сирийское, ливийское и нагорнокарабахское урегулирование, а также обстановку на Балканах, в Афганистане и Центральной Азии.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества в условиях западных санкций в отношении России.

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