Лавров начал визит в Анкару

7 июн. 19:00

Глава МИД России Сергей Лавров начал официальный визит в Анкару. В среду российский министр проведет переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что стороны планируют обсудить ситуацию вокруг Украины, сирийское, ливийское и нагорнокарабахское урегулирование, а также обстановку на Балканах, в Афганистане и Центральной Азии.

Также главы внешнеполитических ведомств обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества в условиях западных санкций в отношении России.