Грузия стала участником авиафорума во Вьетнаме

7 июн. 18:45

Пресс-служба Объединения аэропортов Грузии (UAG) сообщила о том, что страна налаживает связи с азиатским авиационным рынком на авиафоруме Routes Asia 2022 во вьетнамском Дананге.

Авиафорум продолжится до 8 июня.

"Мы впервые представлены на авиационном форуме Routes Asia. Это наши первые прямые контакты с авиационным рынком Азии. Мы проводим презентации по всем трем международным аэропортам Грузии. Теперь у нас есть возможность максимально освоить азиатский рынок как въездного, так и выездного туризма", - приводит слова директора Объединения Тамар Арчуадзе Sputnik Грузия.