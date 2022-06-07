Всемирный банк ожидает снижения ВВП России почти на 9%

7 июн. 17:58

В 2022 году ВВП России уменьшится на 8,9%. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".

При этом в ВБ полагают, что в 2023 году российская экономика сократится еще на 2%, а в 2024 году произойдет рост на 2,2%.

Таким образом, в Банке пересмотрели свои январские прогнозы в сторону понижения: показатели роста за 2022 год теперь на 11,3 процентного пункта (п.п.) ниже, чем предполагалось в январе (ожидался рост на 2,4%), а за 2023 год - на 3,8 п.п. ниже, чем в январском прогнозе (рост на 1,8%).

В докладе подчеркивается, что в 2022 году в России сократится выпуск товаров и услуг на 8,9%, что станет отражением резкого падения внутреннего спроса и сокращения экспорта. "В 2023 году предполагается дальнейшее сокращение ВВП России - на 2%, поскольку влияние частичного эмбарго на экспорт российской нефти в ЕС ведет к сокращению чистого экспорта", - сказано в тексте.

Среди негативных факторов Всемирный банк назвал также запрет некоторых стран Запада на поставки высокотехнологичных товаров в Россию, в том числе программного обеспечения, полупроводников и авиационного оборудования.

Авторы доклада отмечают, что основными факторами, которые привели к снижению прогнозов, являются действия РФ на Украине и последовавшие за ними санкции Запада. В ВБ полагают, что это "спровоцировало гуманитарный кризис, затормозило экономический рост в регионе Европы и Центральной Азии и за его пределами и усилило нестабильность глобальной геополитической ситуации", передает ТАСС.