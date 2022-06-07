Иран предложил ШОС ввести единую валюту

Иран обратился в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с предложением о создании новой единой валюты для торговли между членами евразийского блока, в который входят Китай, Индия и Россия - три крупнейшие развивающиеся экономики - в стремлении противостоять основанной на американском долларе мировой финансовой системе, пишет CGTN.

Замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари сообщил, что предложение было направлено в ШОС около двух месяцев назад. В Тегеране надеются, что евразийский блок отреагирует на изменение геополитического ландшафта, со временем приняв это предложение.

Идея Ирана о создании единой для стран-членов ШОС валюты была озвучена на фоне введения США и их и союзниками серии жестких экономических санкций против России в связи со специальной военной операцией на Украине. Подобные жесткие меры стали ярким примером того, как Запад использует гегемонию доллара и его доминирование в международных финансовых институтах против стран, которые он считает противниками или врагами. Российские банки были отключены от международной платежной системы SWIFT. В то время как Европейский союз запретил глобальные транзакции с российскими организациями с использованием банкнот, деноминированных в евро, США запретили поставлять в Россию доллары.

Последняя серия санкций против России только подтвердила давние опасения остальных развивающихся стран относительно потенциальных рисков их зависимости от финансовых механизмов США и Запада, а также основанной на долларах системы международной торговли. Опасения по поводу того, что ни одна страна не защищена от гнева Запада, который может без промедления ввести санкции, если государство окажется по другую сторону геополитического забора, задуманного, спроектированного и построенного Западом.

"Кто не с нами, тот против нас", - этот подход неоднократно демонстрировался в беспорядочном и иррациональном использовании санкций США в качестве инструмента внешней политики.

Иран находится под американскими санкциями уже почти 40 лет, из-за ограничений на операции в долларах страна не может полноценно участвовать в мировой торговле. Китаю США за последние годы не только навязали торговую войну, но и ввели в отношении КНР ряд экономических санкций.

Удивительно, но США не пощадили даже Индию, одного из своих стратегических партнеров и члена Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD): Вашингтон пригрозил Нью-Дели санкциями за решение занять независимую позицию в российско-украинском конфликте и сохранить торговые связи с Москвой.

Ускорение процесса дедолларизации

Превращение американского доллара в оружие против России породило слухи о том, что другие развивающиеся страны, включая Китай и Индию, ускорят свои усилия по дедолларизации внешней торговли, чтобы защитить себя от аналогичных финансовых санкций в будущем.

В свете этого предложение Ирана о введении новой валюты для стран ШОС приобретает большее значение. В долгосрочной перспективе единая евразийская валюта может бросить серьезный вызов гегемонии доллара в международной торговле, а также застраховать членов ШОС от односторонних экономических санкций США и Запада.

Ирану и России валюта принесет немедленную выгоду - они смогут обойти западные санкции и торговать более открыто со своими странами-партнерами по ШОС, на долю которых приходится 44% населения мира и около четверти мирового ВВП.

ШОС - крупнейшая международная организация. В июле прошлого года она предоставила статус партнеров по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии (в дополнение к Афганистану, Белоруссии и Монголии), а в сентябре в ШОС приняли Иран в качестве полноправного члена (остальные участники - Китай, Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан). Партнеров по диалогу у организации шесть: Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка и Турция.

Снижение зависимости от западных платформ

ШОС давно рассматривает возможность снижения своей зависимости от западных финансовых платформ. Были проведены серьезные дискуссии о создании регионального банка для синхронизации цифровых платежных систем с использованием местных валют с целью развития электронной коммерции и торговли между странами ШОС и сокращения использования таких внешних платформ, как Mastercard и Visa. На повестке также находятся предложения о создании Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС.

Хотя многие страны ШОС уже начали торговать друг с другом в местных валютах и в процессе минимизировали использование американского доллара в качестве средства платежа за другую валюту, эти сделки в основном носят двусторонний характер. Нужна либо единая валюта, либо единая платежная платформа, которые могли бы автоматически использоваться каждым из членов ШОС при торговле друг с другом.

Страны ШОС ежегодно теряют около $10-20 млрд только на транзакционных и конверсионных сборах при использовании внешних платежных систем.

На предыдущих заседаниях ШОС было предложено, чтобы у платежных систем стран ШОС, таких как UnionPay (Китай), "Мир" (Россия), RuPay (Индия) и т. д., был приоритет над западными аналогами, такими как Mastercard и Visa.

Россия и Китай по отдельности развивали свои межбанковские системы платежей, альтернативные SWIFT. Индия и Россия также разработали аналог SWIFT для сделок в рупиях и рублях, чтобы обойти западные санкции. У Ирана давно сложился механизм торговли в местной валюте с Китаем и Индией.

Кажется, действительно настало время для создания единой общей валюты для региона в качестве противодействия гегемонии доллара. Мир не обязан быть заложником дискриминационной финансовой системы, которая помогает увековечить основанный на долларах экономический порядок.