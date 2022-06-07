Премьеры России и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества и интеграцию в ЕАЭС

7 июн. 17:34

Во вторник, 7 июня, состоялся телефонный разговор премьер-министров России и Казахстана Михаила Мишустина и Алихана Смаилова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетической, сельскохозяйственной, инвестиционной и транспортной сферах, а также в области образования.

Помимо этого, Мишустин и Смаилов поговорили об интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Собеседники отметили важность совместной работы Москвы и Нур-Султана по углублению интеграции в ЕАЭС.