Массовое отравление выпускников произошло в Армении

7 июн. 17:20

Как проинформировали в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Армении, пятнадцать человек находятся на лечении после отравления во время выпускного в общине Бюрегаван Котайкской области.

Уточняется, 3 июня со схожими симптомами к медикам после выпускного обратились 65 человек, в том числе выпускники школы и их классный руководитель.

"7 июня один из пациентов выписался, но поступил новый. В настоящее время состояние 15 пациентов оценивается как средней тяжести с положительной динамикой", - приводит сообщение Центра Sputnik Армения. В настоящее время проводятся проверки и лабораторные анализы.