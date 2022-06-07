Стамбул и Бухару связали регулярные рейсы

Авиакомпания Turkish Airlines запустила прямое авиасообщение между Стамбулом и Бухарой.
"7 июня в 07:42 борт турецкой авиакомпании Turkish Airlines приземлился в международном аэропорту Бухары. По традиции, воздушное судно торжественно встретили водной аркой", – поделились в пресс-службе перевозчика.
Стамбул и Бухару впервые связали регулярные рейсы, ранее на данном направлении летали только чартеры.
Маршрут будут обслуживать лайнеры Boeing и Airbus, полеты будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам.
Turkish Airlines также совершает рейсы из Стамбула в Ташкент, Фергану, Самарканд, Ургенч.