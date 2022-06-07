Пожилого велосипедного вора поймали в Махачкале

7 июн. 16:47

Подозреваемого в похищении велосипеда задержали в Махачкале, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

Пятого июня в полицию Ленинского района города поступило заявление от 37-летнего местного жителя, рассказавшего о краже велосипеда из подъезда дома по пр. Г. Гамидова. Ущерб был оценен в 15 тыс рублей.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался 55-летний местный житель, и задержали его.

"Как пояснил задержанный, он проник в подъезд дома, когда дверь открыли жильцы, взял стоявший на лестничной площадке велосипед и скрылся на нем", - отметили в полиции.

Транспортное средство изъято, его вернули владельцу.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).