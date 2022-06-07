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Международные резервы РФ за май уменьшились почти на 1%

Международные резервы РФ за май уменьшились почти на 1%

Российские международные резервы на 1 июня составили $587,423 млрд, такое сообщение распространила пресс-служба Центрального банка России.

Это на 0,95%, или на $5,629 млрд, ниже показателя на начало прошлого месяца, пишет ТАСС.

Напомним, на 1 июня прошлого года международные резервы России составляли $605,232 млрд.

Международные резервы - это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центрального банка России и правительства РФ. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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