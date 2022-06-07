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Стрельба в супермаркете в Германии унесла жизни двух человек

Стрельба в супермаркете в Германии унесла жизни двух человек

В результате стрельбы в супермаркете в германском городе Швальмштадт (федеральная земля Гессен) погибли два человека, сообщает пресс-служба полиции региона.

"В здании магазина обнаружено двое погибших. Обстоятельства произошедшего еще неизвестны", - сказано  в заявлении. Инцидент произошел около 13:00 по местному времени.

Уточняется, что неизвестный застрелил одного из посетителей супермаркета, а затем покончил с собой.

Здание магазина оцеплено, о какой-либо связи с терроризмом не сообщается. Угрозы для жителей нет.

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