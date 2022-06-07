Мантуров: российский рынок открыт для иностранных брендов, но…

7 июн. 16:14

Российский рынок открыл для брендов из Турции, Ирана, Китая, Индии, Бразилии, но в приоритете остаются отечественные компании, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Если раньше Россия не могла конкурировать с международными корпорациями, которые в итоге заняли доминирующие позиции на отечественном рынке, то сегодня появился исторический шанс "развернуть сложившуюся в 90-е модель лицом к российским поставщикам", заявил Мантуров на "Неделе российского ритейла-2022".

"Это не значит, что мы будем выдавливать из страны зарубежные бренды. Более того, к нам сейчас стучатся турецкие, китайские, индийские, бразильские, иранские партнеры, и для них наш рынок тоже открыт", - отметил министр.

В приоритете сейчас должны быть российские производители, подчеркнул он.

"Однако российские бренды должны наконец получить существенные преференции через таможенно-тарифное и налоговое регулирование, приоритетный доступ к торговым площадям высокой проходимости и при отображении на маркетплейсах", - уверен Мантуров.