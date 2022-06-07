Возможный случай заражения человека оспой обезьян изучают в Грузии

7 июн. 15:53

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил, что врачи изучают факт возможного заражения оспой обезьян в республике, однако окончательный диагноз еще не поставлен.

"На прошедшей неделе мы выявили два подозрительных случая. В одном случае мы получили отрицательный лабораторный ответ. Там и клинически не подтвердилось. Что же касается второго случая, то лабораторные исследования все еще проводятся. У нас пока нет официального ответа по секвенированию генома", - приводит его слова ТАСС.

Гамкрелидзе отметил, что Минздрав уже разослал всем медицинским учреждениям циркуляр, в котором призывает врачей уделять внимание необычной сыпи на телах пациентов и сообщать в Национальный центр по контролю заболеваний.