Министр обороны Турции рассказал, когда начнется операция в Сирии

7 июн. 15:56

Новая трансграничная операция ВС Турции на севере Сирии стартует в нужное время, в нужном месте и в необходимом формате, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

В ответ на вопрос, ограничится ли она районами Телль-Рифат и Манбидж, министр пояснил, что если понадобится, то она может быть расширена на другие регионы.

"Если будет необходимо, мы сделаем нужное за рамками указанного", - цитирует Акара ТАСС.

Министр обратил особое внимание на то, что у Анкары нет планов по захвату чужих территорий. "Мы всегда говорим, что проявляем уважение к территориальной целостности и суверенитету всех своих соседей, включая Ирак и Сирию", - указал глава Минобороны.