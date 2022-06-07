Двое штатских пострадали в ДТП с военным грузовиком в Алматы

7 июн. 15:41

Легковой автомобиль врезался в "Камаз" с военными в Алматы. Об этом пишут казахстанские СМИ.

Как рассказали очевидцы, военный грузовик ехал по улице Красногорская в западном направлении, водитель решил повернуть налево на 70-й разъезд. В то же время в западном направлении также двигался кроссовер Chery Tiggo. По не установленным пока причинам, его водитель на полном ходу влетел сзади в "Камаз", от чего машина сильно деформировалась.

Водитель и пассажир иномарки, по словам очевидцев, были пьяны. В тяжелом состоянии их госпитализировали в ближайшую больницу, передает Sputnik Казахстан.

На месте событий работают сотрудники полиции, они выясняют все детали ДТП.