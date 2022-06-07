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Зеленский признал, что санкции не влияют на Россию

Зеленский признал, что санкции не влияют на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что санкции, введенные против России, никак не подействовали на ее позицию, пишет британское издание Financial Times.

"Он добавил, что западные санкции "не особо подействовали на позицию России" и раскритиковал партнеров Киева за призывы к прекращению огня без определенных условий", - сказано в сообщении газеты, которая организовывала видеоконференцию с его выступлением.

Кроме того, что некоторые государства с одной стороны поддерживают Украину, а с другой - "проверяют, что можно сделать, чтобы ослабить санкции для того, чтобы бизнес не страдал".

 

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