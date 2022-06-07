В Москве озвучили повестку рабочего визита Лаврова в Турцию

7 июн. 15:20

В МИД России назвали повестку рабочего визита главы ведомства Сергея Лаврова в Анкару, где он проведет переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи предполагается детально проанализировать состояние и перспективы развития российско-турецких отношений, а также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", - говорится в нем.

Лаврову и Чавушоглу предстоит "сверить часы" по ситуации на Украине, на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке и в Северной Африки, Центральной Азии, в Черноморском регионе.

Дипломаты проведут обмен мнениями по текущей ситуации в украинском кризисе, обсудят перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров.