В "Грузинской мечте" рассказали, почему судятся с президентом

7 июн. 15:11

Правительство Грузии обратилось в Конституционный суд из-за отказа президента Саломе Зурабишвили назначить бывшего посла в США Давида Бакрадзе постоянным представителем при ООН вместо Кахи Имнадзе, рассказал председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Зурабишвили было предложено три решения.

"Одно касалось назначения Давида Бакрадзе постоянным представителем при ООН, на что президент ответила отказом по непонятным причинам. Также был предложен перевод действующего постпреда Кахи Имнадзе в Канаду (послом Грузии - ред.). Это тоже было встречено отказом", - цитирует его ТАСС.

Кобахидзе отметил, что полномочия Имнадзе истекают в текущем месяце.