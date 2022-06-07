Премьер Эстонии: единство ЕС под угрозой из-за санкций против России

7 июн. 15:10

Странам Евросоюза сложно сохранять единство из-за последствий антироссийских санкций, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает Daily Express.

По словам Каллас, странам ЕС все сложнее даются решения Брюсселя по новым ограничительным мерам против России, в Европе растет инфляция, становятся дороже энергоносители.

"Мы находимся на этапе, когда санкции начинают вредить нашей стороне. Сначала санкции были сложны только для России, но мы подходим к моменту, когда санкции становятся болезненными для наших собственных государств. Теперь вопрос в том, сколько боли мы готовы вытерпеть. Для разных стран этот уровень разный. Единство очень трудно сохранить", - заявил она на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Отметим, что в Эстонии в мае зафиксирована самая высокая в ЕС инфляция - 20%. В среднем в еврозоне инфляция в прошлом месяце составила мае 8,1%. В Великобритании она держится на 9%.