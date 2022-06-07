Найден еще один секретный тоннель из Киргизии в Узбекистан

7 июн. 14:50

Секретный тоннель, проходящий под линией границы Киргизии и Узбекистана обнаружен 4 июня сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГНКБ).

Тоннель протяженностью 155 м нашли под бетонным покрытием хозяйственной постройки жилого дома в Кара-Суу Ошской области. Глубина секретного хода - 17,5 м, высота - 1,8 м, в ширину тоннель достигает 80 см.

В настоящее время правоохранители Киргизии и Узбекистана выясняют, кто вырыл секретный подземный ход и мог ли он использоваться контрабандистами.