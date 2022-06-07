Зерно, операция в Сирии и перемирие на Украине: о чем могут договориться Лавров и Чавушоглу?

8 июня состоится визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Турцию. На повестке переговоров между Москвой и Анкарой ряд серьезных и насущных вопросов. Главный из них - вывоз украинского зерна через порт Одессы. Турецкая сторона наверняка поднимет вопрос о своей новой военной операции в Сирии.

Вопреки ожиданиям на Западе о том, что Россия будет блокировать украинские порты и препятствовать вывозу украинского зерна, российская сторона смогла согласовать предварительно соглашение по данному вопросу с турецкой стороной. Когда МИД РФ заявлял о том, что вывоз невозможен из-за наличия мин в Черном море, европейцы и американцы считали это ложью и "прикрытием". Однако позднее турецкие дипломаты подтвердили, что проблема безопасности реальна.

В преддверии визита Лаврова в Турцию, запланированного на 8 июня, Москва и Анкара составили предварительную схему вывоза украинского зерна через порт Одессы. Об этом сообщают источники агентства Bloomberg.

"Турция и Россия достигли предварительного соглашения с целью восстановить поставки украинской сельскохозяйственной продукции через ключевой черноморский порт, однако Киев по-прежнему настроен скептически в отношении предложенной сделки, заявляют лица, знакомые с этими обсуждениями", - передает Bloomberg.

Турция и Россия действуют, в отличие от многих западных игроков, не в обход международных площадок. План по зерну должен реализоваться под эгидой ООН. Турецкая сторона хочет взять на себя разминирование морской акватории и конвоирование судов с зерном. Участие ООН, по мнению Анкары, обеспечит безопасность реализации схемы. Турецкие власти намерены сформировать в Стамбуле центр по координации отправки судов с грузом и мониторингу выполнения миссии.

Настрой на реализацию данного плана у российской стороны весьма позитивный. 6 июня Сергей Лавров выразил надежду, что во время его поездки в Турцию стороны смогут решить вопрос о поставках пшеницы из портов Азовского и Черного морей.

"Да, у нас с Турцией есть заинтересованность эти проблемы решить. Президент в своем недавнем интервью подробно изложил, как можно разблокировать поставки продовольствия и из черноморских портов, которые заминированы украинцами, и из портов Азовского моря, которые уже контролируются РФ, которые разминированы и из которых тоже есть надежные маршруты через Керченский пролив к проливу Босфор и Дарданеллы", - заявил Лавров.

Сотрудничество Турции и России по теме зерна возмущает США, которые рассчитывают на присоединение Анкары к антироссийским санкциям. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что визит главы МИД России не решит проблему экспорта украинского зерна. "Не знаю, должны ли мы ждать прорыва. Мы, конечно, внимательно следим за визитом и проведем консультации с турецкими партнерами после его завершения. Но одна встреча этот вопрос не решит", — сказал Прайс.

У турецкой стороны настрой, как и у России, позитивный и рабочий. Советник президента Турции Ибрагим Калын недавно отметил, что Анкара надеется определить механизм вывоза пшеницы из Украины во время встречи Лаврова и Чавушоглу. На запуск процесса, по оценкам Калына, уйдет чуть больше месяца, если произойдут договоренности. К слову, зерно нужно и самой Турции. Министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи сообщил, что Турция планирует закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%.

Отдельно Лавров и Чавушоглу будут обсуждать, скорее всего, турецкую операцию в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже объявил о скором начале военных действий на северо-востоке Сирии против курдских боевиков из YPG и создании 30-километровой зоны безопасности. Данная мера должна стать логическим продолжением операции "Источник мира" 2019 года. Тогда Турция смогла взять определенный отрезок территории от Телль-Абьяда до Рас-эль-Айна. Из оставшихся частей согласно сочинской сделке Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана должны были быть выведены YPG. Данную задачу не удалось реализовать полностью, поэтому Анкара решила прибегнуть к силовым методам.

Так как военная операция проходит в районах ответственности российских военных, Турции необходимо согласовать свои действия с Россией. Недавно канал "Повестка дня Турции" со ссылкой на газету Yeni Şafak передавал, что Россия усилила присутствие на окраинах Манбиджа, в Айн-Иссе, Айн-эль-Араб и Тель Темире, а в Камышлы были размещены системы ПВО Панцирь-С1. Поэтому не случайно, что Лаврова во время визита в Турцию будут сопровождать военные, о чем 2 июня предупредил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. Укреплением своих позиций на севере Сирии занимаются также Иран, США и сирийское правительство.

Удастся ли Москве и Анкаре договорится по украинскому зерну и военной операции Турции в Сирии, узнаем уже завтра. Судя по настрою, по теме пшеницы возможен прорыв. Военная операция Турции России может дать бонусы, так как она ухудшает позиции США, которые курируют YPG в нефтеносных районах Сирии. Наверняка Чавушоглу будет поднимать вопрос о перемирии и мире на Украине, но здесь договориться без участия Киева будет сложно. Тем более, по словам Лаврова, Украина отказалась от переговоров с Россией.