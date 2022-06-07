Уникальный тренировочно-плавательный комплекс откроется в Горском кадетском корпусе в Ингушетии в июне

7 июн. 14:43

Тренировочно-плавательный комплекс заработает в Горском кадетском корпусе им. А. Цароева в Ингушетии до конца текущего месяца, такое сообщение распространила пресс-служба депутата Госдумы от республики Бекхана Барахоева.

Его торжественное открытие состоится 10 июня в селе Сурхахи Назрановского района. "В церемонии открытия примут участие глава региона Махмуд-Али Калиматов, первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, депутат Госдумы Бекхан Барахоев", - цитирует сообщение ТАСС.

В тот же день в новом бассейне будет проведена первая тренировка кадетов на воде.

Барахоев также сообщил, что это будет уникальный - полуолимпийский - бассейн: в нем будет пять дорожек длиной 25 м, шириной 1,6 м, глубина составит от 1,5 до 3 м.

"Это делает его уникальным с точки зрения универсальности - в нем могут тренироваться и состязаться спортсмены разных возрастных групп на региональном, межрегиональном и общероссийском уровне", - отметил депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что комплекс построен, в том числе, для подготовки кадетов к морской службе, планируется закупить и подводное снаряжение для обучения курсантов дайвингу. В перспективе ингушскую молодежь могут включить в состав экипажей подводных лодок.