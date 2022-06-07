ParkSeason Fest в Волгограде перенесли на осень

7 июн. 14:31

Рок-фестиваль ParkSeason Fest в Волгограде перенесли, теперь мероприятие назначено на 17 сентября.

"По независящим от оргкомитета причинам участие некоторых артистов в фестивале 2 июля не представляется возможным. В связи с этим достигнут компромисс о проведении двух фестивалей в другие даты", - сообщают организаторы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Также сообщается, что группы "Мумий Тролль", "Би-2" и "Сплин" выступят на "Волгоград Арене" в 2023 году. Этих музыкантов на фестивале заменят Григорий Лепс, группа "Кино", а также еще один секретный хедлайнер. Кроме того, 17 сентября состоятся выступления Вячеслава Бутусова, Bad Balance, "В чем дело?", "Кирпичи".