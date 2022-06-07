"Баку на самом высоком уровне поддержал нормализацию армяно-турецких отношений"

7 июн. 14:24

Азербайджан на самом высоком уровне высказался в поддержку нормализации отношений между Турцией и Арменией, заявил министр иностранных дел АР Джейхун Байрамов в интервью турецкому агентству "Анадолу".

По его словам, Баку "очень позитивно" оценивает назначение Анкарой и Ереваном спецпредставителей для процесса нормализации и уже проведенные ими три встречи.

Дипломат пояснил, что это пример положительных месседжей Турции и Азербайджана в адрес Армении.

"Мы за построение нормальных добрососедских отношений с Арменией, и если эта страна предпримет соответствующие шаги, будет уважать международное право, осознает реалии в регионе, то можно будет добиться хороших результатов", - заявил министр.