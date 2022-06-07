Сотрудница полиции Казахстана спасла учительницу от нападения мужчины при помощи болевого приема

7 июн. 14:10

Жительница Павлодара, учительница школы № 12 Маржан Ахметова выразила благодарность лейтенанту полиции Малике Темирхановой, рассказав о преследовании молодого человека с неадекватным поведением.

Инцидент произошел 4 июня в 08:40 по местному времени. Когда она шла на работу, то ее начал преследовать мужчина, который позже попытался совершить на нее нападение. Женщина испугалась и быстро забежала на территорию школы, где в это время и находилась по работе лейтенант Малика Темирханова. Девушка в полицейской форме решила помочь и выбежала на улицу.

Преступник, увидев сотрудницу полиции, попытался скрыться. Добежав до забора расположенной рядом больницы, он хотел перелезть, но Темирханова схватила его за одежду и повалила на землю. Затем она каблуком зафиксировала одну руку злоумышленника и скрутила мужчину, применив болевой прием, пишет Sputnik Казахстан.

Очевидцы инцидента позвонили в "102" и сообщили о случившемся. Задержанный был доставлен Центр временной адаптации и детоксикации, где установили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что за приставание и нахождение в пьяном состоянии в общественном месте задержанного привлекли к административной ответственности.