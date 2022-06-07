РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Сотрудница полиции Казахстана спасла учительницу от нападения мужчины при помощи болевого приема

Сотрудница полиции Казахстана спасла учительницу от нападения мужчины при помощи болевого приема

Жительница Павлодара, учительница школы № 12 Маржан Ахметова выразила благодарность лейтенанту полиции Малике Темирхановой, рассказав о преследовании молодого человека с неадекватным поведением.

Инцидент произошел 4 июня в 08:40 по местному времени. Когда она шла на работу, то ее начал преследовать мужчина, который позже попытался совершить на нее нападение. Женщина испугалась и быстро забежала на территорию школы, где в это время и находилась по работе лейтенант Малика Темирханова. Девушка в полицейской форме решила помочь и выбежала на улицу.

Преступник, увидев сотрудницу полиции, попытался скрыться. Добежав до забора расположенной рядом больницы, он хотел перелезть, но Темирханова схватила его за одежду и повалила на землю. Затем она каблуком зафиксировала одну руку злоумышленника и скрутила мужчину, применив болевой прием, пишет Sputnik Казахстан.

Очевидцы инцидента позвонили в "102" и сообщили о случившемся. Задержанный был доставлен Центр временной адаптации и детоксикации, где установили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что за приставание и нахождение в пьяном состоянии в общественном месте задержанного привлекли к административной ответственности.

1060 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version