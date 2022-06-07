Житель Дагестана проведет 8,5 лет в колонии строгого режима за 8 тысяч рублей для террористов

7 июн. 13:53

Южный окружной военный суд признал жителя Дагестана Шамиля Нурмагомедова виновным по делу о содействии террористам, такое сообщение распространила пресс-служба суда.

"Установлено, что в сентябре 2018 года подсудимый, находясь в Хасавюрте, передал своему знакомому 8 тыс рублей (...) для последующей передачи участнику запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

Мужчина осужден по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Он приговорен к 8,5 года колонии строгого режима.