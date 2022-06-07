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Узбекистан отменяет все коронавирусные ограничения на въезд

Узбекистан отменяет все коронавирусные ограничения на въезд

С 10 июня Узбекистан снимает все ограничения, связанные с коронавирусом, для прибывающих в страну.

В Минтуризма и спорта Узбекистана уточнили, что согласно решению Специальной республиканской комиссии, у въезжающих в страну больше не будут требовать ПЦР-тест, экспресс-тест на антигены на коронавирус или сертификат о вакцинации. Ограничения снимаются на въезд в Узбекистан в туристических целях воздушными, железнодорожными и автотранспортными путями.

Решение принято в связи с улучшение эпидемиологической ситуации в Узбекистане.

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