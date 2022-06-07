Незаконная вырубка деревьев в Узбекистане может дорого обойтись

7 июн. 13:46

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана предложили увеличить штрафы за незаконную вырубку, порчу или пересадку в другое место деревьев и кустарников, других растений и молодняка.

В парламенте отметили, что в республике срок действия объявленного моратория на вырубку ценных пород деревьев и кустарников продлен на бессрочный период, сообщает Sputnik Узбекистан.

Разработанный проект закона "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности" направлен на предотвращение ухудшения общей экологической обстановки.

Кроме того, документ определяет меры за повторно совершенное правонарушение в течение года после применения административного ареста на 15 суток.