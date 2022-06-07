Шойгу: автомобильное сообщение с Крымом по материковой части возобновлено

7 июн. 13:33

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о возобновлении автомобильного сообщения с Крымом.

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров",- сообщил Шойгу на совещании в Минобороны во вторник.

Также, добавил министр, "созданы необходимые условия" для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках. "Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон", - отметил он. По словам Шойгу, общая протяженность восстановленных участков железной дороги составила 1,2 тыс км.

Российскими войсками занята значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, заявил глава Минобороны России.

Напомним, трасса из Ростова-на-Дону в Крым проходит через Мариуполь (мимо комбината "Азовсталь"), а также через Бердянск и Мелитополь.