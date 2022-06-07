Джейхун Байрамов: Зангезурский коридор нужен Армении

7 июн. 14:00

Зангезурский коридор важен и для армянской стороны, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью турецкому агентству "Анадолу".

По его словам, по этому вопросу нет конкретных результатов, так как Армения продолжает затягивать его, прикрываясь разными предлогами.

"Армения является страной с самыми ограниченными коммуникационными возможностями в регионе. Поэтому реализация Зангезурского коридора важна для Армении так же, как и для других стран региона", - указал азербайджанский дипломат.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, Армения по-прежнему не настроена контактировать с Азербайджаном на каком-либо языке, кроме языка силы, поэтому дипломатические процессы Ереван рассматривает лишь как средство продлить время до следующего вооруженного конфликта.

"Армения отказывается понимать любой другой язык, кроме языка силы. Более 25 лет продолжались переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, но они не увенчались успехом, и ситуация изменилась лишь тогда, когда заговорило оружие. Происходит это потому, что армянское государство, к сожалению, живет не своим, а внешним умом – умом диаспоры, по большей части живущей на Западе. Фактически, вся Армения находится под внешним управлением", - пояснил он.

"В связи с этим разговоры с Николом Пашиняном, на мой взгляд, совершенно нерезультативны по той причине, что его сердце не у него в груди, а где-то в США и Франции. Поэтому, я считаю, в Ереване нет понимания того, насколько самой Армении необходимо открытие коммуникаций с Азербайджаном и Турцией. Внешней армянской диаспорой взят курс на конфликт, что весьма и весьма печально. Если так будет продолжаться, то Азербайджану пойдет по плану Б, который уже был озвучен президентом Ильхамом Алиевым: строительство транспортного коридора без участия армянских властей", - прогнозирует Александр Артамонов.

"При этом Ереван продолжит участвовать в переговорах, поскольку их затягивание дает время на дискуссии другого уровня, на тайную дипломатию и договоренности между диаспорой и властными структурами Запада для внешнего давления на Азербайджан. При этом понятно, что такая стратегия полностью безрезультатна, так как Ильхам Алиев, слушая различные мнения, не будет поступаться интересами Азербайджана. В итоге ситуация с армянской стороны вновь заходит в тупик, пока Ереван ищет каких угодно посредников, которые помогли бы изменить азербайджанскую позицию", - обратил внимание эксперт.