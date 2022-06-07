"Талибан" посетит ПМЭФ

7 июн. 13:26

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал посетит Петербургский международный экономический форум, который состоится 15-18 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Гарвал является представителем запрещенного в России движения "Талибан", который с августа 2021 года контролирует территорию республики. 6 апреля МИД РФ направил ноту в посольство Афганистана о признании Гарвала.

Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова назвала данное решение шагом на пути к возобновлению полноценных контактов. В конце апреля Сергей Лавров подчеркивал, что Гарвал приступил к работе.