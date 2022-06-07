Сочи встал из-за массового ДТП в тоннеле

7 июн. 13:17

В тоннеле на дублере курортного проспекта в Сочи во вторник днем произошло ДТП, движение перекрыто.

В тоннеле столкнулись три автомобиля, два легковых и один грузовик. В результате пострадала одна женщина, сообщил заместитель руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко, пишут "Кубанские новости".

Поток машин сотрудники ГИБДД перенаправляют на улицу Чайковского. Ожидается, что вскоре дорога будет расчищена и тоннель снова откроется для транспорта.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.