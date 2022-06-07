Wildberries назовут по-русски?

7 июн. 13:09

Глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможности ребрендинга на русском языке. Такое заявление она сделала на форуме "Неделя российского ретейла".

В ходе мероприятия министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров констатировал, что в российском ретейле и промышленности царят иностранные наименования.

По словам бизнесменов, иностранные названия способствуют более активным продажам - они воспринимаются как более престижные.

"Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем", - цитирует Бакальчук ТАСС.