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Wildberries назовут по-русски?

Wildberries назовут по-русски?

Глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук не исключила возможности ребрендинга на русском языке. Такое заявление она сделала на форуме "Неделя российского ретейла".

В ходе мероприятия министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров констатировал, что в российском ретейле и промышленности царят иностранные наименования.

По словам бизнесменов, иностранные названия способствуют более активным продажам - они воспринимаются как более престижные.

"Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем", - цитирует Бакальчук ТАСС.

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