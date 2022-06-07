Штрафы и выговоры получили организаторы креативного конца учебного года в Кашкадарье

7 июн. 13:08

В Казахстане за необычное празднование окончания учебного года были наказаны педагоги и родители школьников.

В школе №7 Камашинского района Кашкадарьи окончание учебного года отметили креативно: учителя танцевали и рвали расписание уроков, школьники пинали рюкзаки, выбегая из школы. Соответствующее видео распространилось в соцсетях, информирует Телеграм-канал "Новости Кашкадарьи".

Креатив не остался незамеченным областным управлением народного образования: учителя, нарушившие правила этикета в учебном заведении, получили выговор, замдиректора школы по воспитательной работе получил дисциплинарное взыскание, на родителей учеников составлены административные протоколы, на каждую семью наложен штраф в размере 270 тыс сумов.