Сильнейшие фридайверы России соберутся на озере Черек-Кел в КБР

7 июн. 13:01

Уже завтра, 8 июня, на озере Черек-Кел в Черекском районе Кабардино-Балкарии соберутся сильнейшие российские фридайверы, которые выступят на глубинном чемпионате России, - сообщили журналистам в Федерации фридайвинга.

"С 8 по 12 июня на озере Черек-Кел в Кабардино-Балкарии пройдет глубинный чемпионат России по фридайвингу-2022. В этом году он будет проведен по правилам Федерации фридайвинга и министерства спорта РФ", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

В программе соревнований - ныряние в глубину с задержкой дыхания без ласт (CNF), ныряние в глубину с задержкой дыхания в биластах (CWTB), ныряние в глубину с задержкой дыхания по тросу (FIM) и ныряние в глубину с задержкой дыхания в моноласте (CWT).

В чемпионате примут участие 24-кратный чемпион мира, действующий рекордсмен мира по фридайвингу, обладатель серии рекордов Гиннесса в различных дисциплинах глубинного спорта Алексей Молчанов, многократный чемпион России в дисциплинах апноэ, чемпион мира в командном зачете, бронзовый и серебряный призер глубинных чемпионатов мира Андрей Матвеенко, многократный чемпион России, чемпион мира в командном зачете, обладатель национального рекорда CWTB в 2019 году Евгений Сычев, а также победительница RedCCup AIDA 2018, национальная рекордсменка по версии CMAS в дисциплине CWT (82 м) и в дисциплине CWTBF (70 м), член сборной команды России на чемпионатах AIDA и CMAS Ольга Маркина.

Это первый чемпионат, который проводится независимо от международных ассоциаций: в его основу легли все лучшие международные практики, но проводиться он будет по собственной системе регистрации рекордов, - рассказал исполнительный директор федерации Валерий Радченко.

Напомним, озеро Черек-Кел - это уникальная природная локация, второй по глубине пресный водоем в России после Байкала с бирюзовым цветом воды, хорошей видимостью под водой и невероятными подводными ландшафтами.

Церемония награждения победителей пройдет в воскресенье, 12 июня, в столице КБР Нальчике.