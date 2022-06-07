Магазин бытовой техники выгорел ночью в Кызылординской области

7 июн. 13:00

Огонь полностью уничтожил магазин бытовой техники в Кызылординской области, об этом рассказали в региональном департаменте по ЧС.

ЧП случилось в поселке Торетам, сигнал о нем поступил в 00.50 по местному времени. Возгорание началось в торговом доме "Сулпак", в магазине общей площадью 758,8 кв м.

"Пожар был потушен в час пятнадцать ночи. Полностью сгорели кровля, потолок и предметы быта на площади в 275 кв м", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

В результате никто не пострадал, однако огонь практически полностью уничтожил магазин.

Для выяснения причины будут проведены пожарно-испытательные лабораторные работы.