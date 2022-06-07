Масочный режим сняли в Дагестане

7 июн. 12:59

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил о снятии масочного режима, введенного в республике из-за коронавирусной инфекции.

Он отметил, что уровень вакцинации в Дагестане достиг 85%, что позволило добиться устойчивого снижения заболеваемости COVID-19. По его словам, отмена режима позволит бизнесу работать в полную силу, что "особенно важно в условиях, когда против России введены санкции".

"Единственное ограничение, которое сохраняется, – дезинфекционный режим", - написал Меликов в своем Telegram-канале.

При этом он добавил, что в республике продолжат следить за распространением коронавируса, чтобы оперативно реагировать на возможный всплеск заболеваемости.