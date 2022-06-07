Сочи и Иорданию впервые свяжет прямой рейс

7 июн. 12:46

С 26 июня перевозчик Fly Jordan Airlines начнет выполнять рейсы между Сочи и Амманом.

"Регулярные рейсы в столицу Иордании Амман стартуют 26 июня 2022 года и будут выполняться на авиалайнерах Boeing 737-300 вместимостью 140 человек авиакомпании Fly Jordan Airlines", - сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Новый рейс будет выполняться раз в неделю, по воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Вылет из Сочи - в 05.00, из Аммана - в 01.00.

О начале выполнения чартерной программы между Амманом и Сочи стало известно в конце мая.