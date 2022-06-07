Первоклашкам в Казахстане придется выбирать, какой язык учить

7 июн. 12:40

Трехъязычие планируется отменить для первоклассников в Казахстане, сообщил министр образования Асхат Аймагамбетов в кулуарах правительства.

В настоящее время школьники в республике с первого класса изучают сразу три языка: государственный, русский и английский. Программа будет скорректирована так, чтобы дети в первом классе изучали только один язык - казахский или русский. Во втором классе к русскому языку будет добавляться казахский, в третьем - английский.

"Сейчас шестилетнему ребенку нужно одновременно изучать три языка, а в школах с уйгурским или другим национальным языком обучения первоклассники учили четыре языка. Первоклассникам трудно. Поэтому с нового учебного года мы планируем ввести изменения", – заявил министр.

Он уточнил, что речь идет о вопросе дидактики и методики, новая программа будет нацелена на то, чтобы дети смогли быстро научиться говорить и писать. "Не стоит искать тут второго дна, иного смысла", - подчеркнул глава Минобразования Казахстана.