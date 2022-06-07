Глава Минцифры рассказал о плане действий при отключении России от точек международного обмена трафиком в Европе

7 июн. 12:27

Российские провайдеры смогут перенаправить трафик через Азию в случае отключения от точек международного обмена в Европе, рассказал на форуме "CNews FORUM Кейсы: опыт IT-лидеров" глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"У нас есть план - в случае полного отключения российских операторов от международных точек обмена трафиком в Европе направить трафик через Азию", - цитирует министра ТАСС.

Шадаев пояснил, что "один или два прецедента" по отключению российских операторов от международных точек обмена трафиком уже были зафиксированы, но в данный момент на европейском направлении точки обмена трафиком для россиян действуют.