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FlyOne Armenia купила третий лайнер Airbus a319

FlyOne Armenia купила третий лайнер Airbus a319

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia пополнила свой авиапарк третьим лайнером Airbus a319 и намерена запустить новые рейсы в направлении стран Ближнего Востока, - сообщил председатель правления авиакомпании FlyOne Armenia Арам Ананян.

"Лайнер рассчитан на 144 посадочных места, он позволит нам расширить географию полетов, открыть новые направления, увеличить частоту полетов, а также повысить качество предоставляемых услуг", - рассказал Ананян, передает Sputnik Армения.

Авиакомпания была основана в 2021 году и сейчас выполняет полеты в Москву, Сочи, Тбилиси, Стамбул, а с 17 июня начнет летать в Париж и Лион. В планах компании - рейсы в Тегеран и Бейрут, а также чартерные рейсы по ряду направлений, которые позволят ей расширить географию полетов и увеличить пассажиропоток.

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