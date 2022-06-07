FlyOne Armenia купила третий лайнер Airbus a319

7 июн. 12:27

Армянская авиакомпания FlyOne Armenia пополнила свой авиапарк третьим лайнером Airbus a319 и намерена запустить новые рейсы в направлении стран Ближнего Востока, - сообщил председатель правления авиакомпании FlyOne Armenia Арам Ананян.

"Лайнер рассчитан на 144 посадочных места, он позволит нам расширить географию полетов, открыть новые направления, увеличить частоту полетов, а также повысить качество предоставляемых услуг", - рассказал Ананян, передает Sputnik Армения.

Авиакомпания была основана в 2021 году и сейчас выполняет полеты в Москву, Сочи, Тбилиси, Стамбул, а с 17 июня начнет летать в Париж и Лион. В планах компании - рейсы в Тегеран и Бейрут, а также чартерные рейсы по ряду направлений, которые позволят ей расширить географию полетов и увеличить пассажиропоток.