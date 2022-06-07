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Алекперов: нефтяная отрасль России может развиваться в нормальном режиме даже при санкциях

Алекперов: нефтяная отрасль России может развиваться в нормальном режиме даже при санкциях

Российская нефтяная отрасль может развиваться в нормальном режиме, даже в условиях западных санкций. Об этом заявил в комментарии газете Financial Times экс-президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

По его словам, РФ обладает собственными, хорошо развитыми технологиями.

"Будут, конечно, сдвигаться некоторые сроки, но в целом российская нефтяная отрасль обладает потенциалом для развития в нормальном режиме", - приводит слова Алекперова ТАСС.

В то же время, бывший президент "Лукойла" признал, что остановка инвестиций крупнейшими нефтесервисными компаниями нанесло отрасли "сильный удар".

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