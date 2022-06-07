"Войну и мир" Толстого больше не будут проходить в школах Украины

7 июн. 12:12

Замглавы Минобразования Украины Андрей Витренко сообщил о решении исключить из школьной программы роман Льва Толстого "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска.

"Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… Ну, например, "Война и мир", такого на Украине уже изучать не будут", - сказал он, добавив, что исчезнет из программы зарубежной литературы все, что связано с русской армией, пишет РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что решение относительно того, кого именно из российских писателей исключат из программы зарубежной литературы, в настоящий момент не принято.